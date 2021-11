Die TSG Thannhausen unterstreicht ihre Dominanz

Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen feiert die TSG Thannhausen Erfolge an der Tischtennisplatte. Eine Rechnung geht allerdings nicht auf.

Es war eine gelungene Premiere, vor allem aus Sicht der gastgebenden TSG Thannhausen. Erstmals fanden die Bezirksmeisterschaften der Tischtennisspieler in der neuen örtlichen Dreifachturnhalle statt. Die TSG nutzte ihren Heimvorteil, um viele Aktive an die Platte zu bringen. Letztlich sprangen auch einige schöne Erfolge heraus.

Florian Kaindl gewinnt

Bei den Herren A sicherte sich Turnierfavorit Florian Kaindl (TSG Thannhausen) den Sieg. Er gewann auch das Doppel mit Benjamin Schneider (SV Mindelzell) sowie das Mixed mit seiner Vereinskameradin Lisa-Mia Tjarks; im Finale ging es dabei übrigens gegen zwei weitere TSG-Aktive, Alexander Schweiger und Sarah Alzinger.

Etwas überraschend verpasste Luna Brüller den Titel bei den Damen A. Sie musste nach dem Entscheidungssatz der stark aufspielenden Marie Gmoser (Post SV Augsburg) zum Erfolg gratulieren. Gemeinsame Dritte wurden Sarah Alzinger und Lisa-Mia Tjarks, die auch das Frauen-Doppel durch einen Endspiel-Erfolg gegen Luna Brüller/Chiara Haser für sich entschieden.

Das Mixed der B-Klasse gewannen Stefan Herold/Romy Steffen (TSG Thannhausen/SpVgg Westheim).

Thannhauser Mädchen ungeschlagen

Bei den schwäbischen Titelkämpfen der Jugendlichen in Höchstädt blieben die Thannhauser Spielerinnen ungeschlagen; auch die Jungs konnten überzeugen. Die beiden Bestplatzierten der Altersklasse qualifizierten sich zur Verbandsbereichsmeisterschaft, die am 14. November in Thannhausen stattfindet. Bei den Mädchen U18 waren Luna Brüller, Chiara Haser und Lina Wirth bereits vorab für dieses weiterführende Turnier qualifiziert und verzichteten auf die Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft. Sarah Fendt musste absagen.

Bei den Mädchen 15 erreichte Lara Huber (VfR Jettingen) den zweiten Platz; im Endspiel musste sie sich Romy Steffen (SpVgg Westheim) deutlich geschlagen geben. Wie Steffen setzte sich auch Zoe Sommer (TSG Thannhausen) bei den Mädchen 13 ohne Satzverlust durch. Ihre Vereinsfreundin Alina Hiller wurde Zweite. Und auch das Turnier der Jungen 13 gewann ein TSG-Talent: Pius Kirschner setzte sich hier durch. (AZ)