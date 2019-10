Trachtenkultur auf dem Krumbacher Laufsteg

Die Trachtenkultur-Beratung des Bezirks Schwaben lädt ins historische Landauer-Haus in Krumbach. Experten, Sammler und Einsteiger treffen hier auf ein überbordendes und dabei exquisites Angebot an traditionellem Handwerk, Raritäten und einfach Allem, was echte Tracht ausmacht.

Bild: Georg Drexel