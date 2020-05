vor 17 Min.

Traktor brennt vollständig aus

Ein Raub des Feuers wurde am Donnerstagnachmittag ein Traktor in Niederraunau.

Im Krumbacher Stadtteil Niederraunau hat ein Traktor gebrannt. Ein Großaufgebot an Feuerwehrautos fuhr am Nachmittag mit Blaulicht und Signalhorn durch den Ort. Was geschah:

Zu einem Traktorbrand bei Niederraunau wurden die beiden Freiwilligen Feuerwehren Niederraunau und Krumbach am Donnerstag gegen 15.43 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehrmänner an den Brandort kamen, stand der Traktor bereits voll in Flammen, das landwirtschaftliche Fahrzeug mit angebautem Schwader wurde offensichtlich vollständig zerstört. Am Brandort waren neben den beiden Feuerwehren auch das Rote Kreuz mit dem Einsatzleiter Rettungsdienst sowie die Polizei, insgesamt rund 40 Einsatzkräfte.

