20.04.2020

Traktor stürzt um und verletzt den Fahrer schwer

Ein Traktor geriet am Montag auf einer Obstbaumwiese bei Ursberg außer Kontrolle. Ein Mann wurde dabei schwerst verletzt.

Von Angelika Stalla

Am Montag kam es in Ursberg zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 48-jähriger Arbeiter des Dominikus-Ringeisen-Werkes führte auf einer Obstbaumwiese an der B300 mit einem Traktor Mulcharbeiten durch. Gegen 12.45 Uhr fand eine Kollegin den Mann schwer verletzt und nicht ansprechbar, neben dem umgestürzten Traktor liegend, teilte die Polizei mit.

Aufgrund der vorgefundenen Situation, so teilte die Polizei mit, müsse der Traktor auf dem abschüssigen Gelände außer Kontrolle geraten sein. Hierbei wurde der 48-Jährige vermutlich vom Traktor geschleudert. Der hangabwärts überschlagende Traktor hat den Mann anschließend am Kopf getroffen. Der Verletzte kam mit schweren Kopfverletzungen in einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg. Die Feuerwehren aus Bayersried-Ursberg und Thannhausen waren vor Ort.

