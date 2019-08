12:46 Uhr

Traktorbrand bei Niederraunau

Ein Traktor brannte am Donnerstagmorgen bei Niederraunau. Die Straße Richtung Mindelzell war deshalb für zwei Stunden gesperrt.

Am Donnerstag gegen 9 Uhr befuhr ein Traktor die GZ 7 von Niederraunau in Richtung Mindelzell. Kurz nach der Kompostieranlage bemerkte der Fahrer, dass Rauch aus dem Motor aufstieg, der sofort in einen Brand des Fahrzeugs überging. Aufgrund des Brandes entstand am Traktor ein Schaden von ca. 15000 Euro. Ursache war ein technischer Defekt, so die Angaben der Polizei. Die Straße musste aufgrund des auslaufenden Diesels mit einer Spezialkehrmaschine gereinigt werden. Die GZ 7 war deshalb rund zwei Stunden gesperrt. (pm)

