vor 54 Min.

„Treuer Freund von Menschen mit Behinderung“

DRW würdigt Einsatz von Theo Waigel

Am Ostermontag, 22. April, wird der frühere Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel 80 Jahre alt. Der Einsatz für Menschen mit Behinderung, für das Ursberger-Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) und die St. Josefskongregation lag ihm immer in einer besonderen Weise am Herzen. Dies hat das DRW nun mit Nachdruck gewürdigt.

Theo Waigel habe, so das DRW, früher als andere, die Ursberg und seine Bewohner aus der Ferne belächelten, ein „natürliches Verhältnis“ zu Menschen mit Behinderung gefunden, zu „ihrem Leben und Schicksal“, wie er es in seiner Ehrenbürgerrede 1996 ausdrückte. Seinen Einfluss in zahlreichen politischen Ämtern und seine Kontakte habe er für die Belange von Menschen mit Behinderung eingebracht. Waigel habe sich 1977 als Bundestagsabgeordneter für die erfolgreiche Anerkennung der Werkstätten für Menschen mit Behinderung eingesetzt und sich immer wieder stark gemacht für staatliche Zuschüsse, damit die Schwestern wichtige Sanierungsmaßnahmen der Wohnheime in und außerhalb Ursbergs durchführen konnten.

Die erste Garde der deutschen Politiker

Ihm sei es auch wichtig gewesen, die erste Garde bundesdeutscher Spitzenpolitiker der 1980er bis 2000er Jahre nach Ursberg zu holen, um ihnen die Einrichtungen und ihre Menschen vorzustellen. Dies waren 1984 Bundespräsident Karl Carstens, 1996 Bundeskanzler Helmut Kohl oder auch Bundespräsident Horst Köhler im Jahr 2007. Waigel habe zu den Fußballern des Sportvereins Dominikus-Ringeisen-Werk eine besondere Beziehung, er ist er deren Ehrenspielführer. Als Bundesfinanzminister habe er zudem die Herausgabe einer Sonderbriefmarke zum 115-jährigen Bestehen des Dominikus-Ringeisen-Werks veranlasst, die 1999 erschien.

Theo Waigel habe, so das DRW, viele Freunde gewonnen unter den Menschen mit Behinderung wie den mittlerweile verstorbenen Reinhard Beck, der in einem Wohnheim des Dominikus-Ringeisen-Werks lebte und für den der damalige Bundesfinanzminister sogar einmal die Abfahrt zu einem G7-Termin verlegte, um Beck kurz vorher noch persönlich zum Geburtstag gratulieren zu können. Beck schickte mehrmals im Monat Briefe an Waigel, mit dem er per Du war, nach Bonn. Als es gerade politisch etwas schwieriger war für den Minister, versuchte Reinhard Beck ihn mit seinen Zeilen aufzumuntern: „Die Roten wollten Theo absägen. Doch ich wehre mich dagegen“, gab er den Mittelschwäbischen Nachrichten 1997 zu Protokoll. Denn schließlich sei er, so Beck, ein treuer Freund Waigels. Waigel, seine Heimat und die Einrichtungen in Ursberg: Eine Beziehung, die über Jahrzehnte hinweg im Zeichen einer tiefen Freundschaft stand und steht. (zg) " Seite 37

