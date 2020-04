Trockenheit, Schädlinge, Sturm: Es steht nicht gut um die heimischen Wälder

Plus Mit der Trockenheit steigt im Landkreis die Waldbrandgefahr. Was den Bäumen noch zu schaffen macht und was Spaziergänger dringend beachten sollten.

Es ist der graue Rauch, der aus den grünen Kronen der Bäume steigt. Sirenen tönen. Das sind Szenarien, in denen der Geruch von hektarweise abgebranntem Holz schon von Weitem zu riechen ist. Vergangenen Montag löste ein Waldbrand in Gummersbach in Nordrhein-Westfalen einen Feuerwehrgroßeinsatz aus. „Auch bei uns in der Region ist die Waldbrandgefahr nach wie vor sehr hoch“, erklärt Axel Heiß, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF).

Bei einer Gefahrenskala von eins bis fünf, wobei eins eine sehr geringe Gefahr und fünf eine sehr hohe Gefahr anzeigt, liege die momentane Einschätzung für einen Waldbrand in der Region bei Stufe vier.

„Jetzt im April ist die Waldbrandgefahr durch das alte vertrocknete Gras auf den Böden sehr hoch. Da ist es wichtig, dass man sich auch im Wald sicher verhält“, betont Heiß. Das Rauchen von Zigaretten sei im gesamten Waldgebiet verboten. „Ein weggeschmissener Zigarettenstummel reicht aus, um großen Schaden anzurichten.“ Auch das Abstellen von Autos auf trockenem Gras sei, so Heiß, ein häufiger Auslösefaktor für einen Waldbrand. „Durch den Katalysator am Auto entsteht Wärme, der in wenigen Minuten ein Feuer auslösen kann.“

Überwachungsflüge über dem Landkreis Günzburg

Bei einer Gefährdungsstufe von vier bis fünf ordnet die Regierung von Schwaben Überwachungsflüge an. Vergangene Woche war das auch im Landkreis Günzburg so. Da auch in den nächsten Tagen nicht mit allzu viel Regen zu rechnen ist, bleibe die Gefahr des Waldbrandes weiterhin. Und auch die Anordnung gilt nach wie vor noch, wie die Regierung von Schwaben auf Nachfrage mitteilt. Aber nicht nur der fehlende Regen, sondern auch der starke Wind mache dem Wald zu schaffen. „Die Winde trocknen die ohnehin schon dürren Böden noch weiter aus.“ Die Kombination aus Wind und fehlendem Regen stelle, so Heiß, eine extreme Gefahr für den Waldbrand dar.

Auch Förster Josef Jäckle vom Revier Oberrohr der Bayrischen Staatsforsten in Weißenhorn ist besorgt. „Man spürt die Veränderung durch den Klimawandel. Denn die heißen, dürren Frühjahrsmonate, die hat es früher nicht gegeben“, berichtet er. Die Anhäufung von gut brennendem Reisig begünstige die Waldbrandgefahr. Damit das Feuer im Wald schnell gelöscht werden kann, sei es, so Jäckle, besonders wichtig, den Wald im Inneren besser zugänglich zu machen. „Ein Wald ohne Walderschließung, das ist ein riesiges Problem.“ Im Umgang mit Waldbränden appelliert der Förster aber auch an die Kommunen: „Die Feuerwehr muss besser für einen Waldbrand ausgerüstet sein. Es müssen spezielle Schläuche angeschafft werden und die Feuerwehrleute müssen entsprechend geschult werden.“ Was der einzelne Bürger machen kann, wenn er sieht, dass der Wald brennt? „112 anrufen“, betont Jäckle.

Borkenkäfer befällt wieder die Bäume

Mit der zunehmenden Trockenheit steige nicht nur die Waldbrandgefahr, sondern auch die Zahl der Borkenkäfer. Jedes Jahr, ab April herum, sei, so Axel Heiß, der Borkenkäfer wieder Thema im Wald. Der überwiegende Teil der Borkenkäfer überwintere unter der Rinde befallener Bäume. „Wenn die Temperaturen die 16 Grad übersteigen, verlässt der Borkenkäfer sein Winterquartier und befällt neue Bäume.“ Die Aufgabe der Waldbesitzer sei es nun, den Bestand der Borkenkäfer an den einzelnen Bäumen zu überwachen. Unterstützung bekommen die Waldbesitzer dabei von der Forstverwaltung. Mithilfe eines speziellen Monitorings soll der Borkenkäfer schneller erfasst werden. „Die Forstverwaltung, hat spezielle Fallen für den Borkenkäfer aufgestellt.“ Ein Locksystem bringt den Borkenkäfer dazu, in einen Auffangbehälter zu fliegen. Einmal pro Woche werde der Bestand der gesammelten Schädlinge gemessen.

Die Ergebnisse daraus werden dann mit der aktuellen örtlichen Lageeinschätzung durch die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf der Internetseite www.borkenkaefer.org veröffentlicht. Die Seite zeigt eine „Risikolandkarte“ Bayerns. Je nach Befallsintensität sind die einzelnen Gebiete in drei verschiedenen Farben – grün, gelb oder rot – unterteilt. „Diese Information gibt den Waldbesitzern die Möglichkeit, frühzeitig über die Vermehrung der Borkenkäfer informiert zu sein.“ Die Fangstelle in Ziemetshausen verzeichnet bislang rund 500 Buchdrucker-Borkenkäfer. Der Befall liege damit noch nicht im oberen Gefahrenbereich. „Erfahrungsgemäß wird die Zahl in den nächsten Wochen sehr schnell steigen, denn jetzt kommen die warmen Wochen“, berichtet Heiß. Je trockener der Boden, desto schlechter ist er mit Wasser versorgt und umso schlimmer ist der Befall. „Die Wärme ist nicht das große Problem, sondern die reduzierte Wasserversorgung.“ Das Zusammenspiel von fehlender Wasserversorgung und dem Befall mit Borkenkäfern bringe eine Fichte, so Heiß, an ihre Grenze. Eine gut mit Wasser versorgte Fichte hingegen könnte sich auch gut gegen den Borkenkäfer wehren.

Auch der Sturm im Februar hat den Wäldern geschadet

Der Sturm im Februar dieses Jahres macht den Bäumen im Befall mit dem Borkenkäfer zusätzlich zu schaffen, erklärt die Abteilungsleiterin für den Bereich Forsten im AELF, Eva-Maria Birkholz. „Durch den Sturm sind viele Bäume umgefallen. Diese Bäume sind zwar noch nicht tot, aber am Absterben. Vieles von dem Material ist noch nicht weggearbeitet. Stammteile, stärkere Äste und Teile der Baumkronen, die am Bodenliegen, reizten den Borkenkäfer.

Die von der Regierung von Schwaben angeordnete Befliegung aus Anlass der Waldbrandgefahr zeige, so Birkholz, dass es bisher noch nicht viel grüne Vegetation gibt. „Für die Bepflanzung von neuen Kulturen und auch für bestehende Bäume ist das Wetter derzeit nicht optimal.“ Mildernd wirkt tiefgründige Boden in unserer Region. „Rund um Berlin ist der Boden von Haus aus sehr dürr. Kommt dann noch ein trockener Winter hinzu, ist die Gefahr für einen Waldbrand besonders hoch.“ Die Abteilungsleiterin stockt: „Aber mit der andauernden Trockenheit sieht es auch bei uns nicht gut aus.“