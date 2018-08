18:00 Uhr

Tropengefühl in Mittelschwaben

Wie die Menschen in der Region das herrliche Wetter erleben. Und warum manche auch an den Winter denken.

Von Peter Bauer

Das Gefühl einer wunderschönen Endlosigkeit? Vielleicht ist es genau so wie in diesen Tagen, in diesen Wochen, in denen gewissermaßen einfach „immer Sommer“ ist. Zur Sonne, die wir schon in den letzten Monaten so ausgiebig genießen durften, kam nun auch noch die Hitze. Doch mit Eis, am Weiher oder im Freibad sind 30 Grad und mehr gut auszuhalten. Im kühlen Nass kann die Hitze zum Genuss werden.

Zahlreiche Fotos vom Sommer in der Region gibt es online bei uns.

Unsere Fotografin Monika Leopold-Miller hat sich in den vergangenen Tagen auf die Spur dieses besonderen Lebensgefühls begeben. Es war auch die Begegnung mit einer Zeit, die dank der Ferien ein bisschen langsamer ist als sonst, eine Zeit, in der man auch das Gefühl einer geradezu angenehmen Trägheit auskosten kann.

Es ist ein bemerkenswerter Begleitumstand, dass in diesen Tagen so mancher an den Winter denkt, an das Schmuddelwetter, das wir in unserer Region so oft ertragen müssen. Meist folgt diesem Gedanken dann der Satz, dass der Sommer bitte nicht enden möge und es noch lange so bleiben darf.

Die Möglichkeit der langfristigen Sommerplanung

Dafür spricht derzeit tatsächlich einiges. Laut jüngster Wettervorhersagen soll es zumindest bis Donnerstag so richtig heiß bleiben. Und auch für die Zeit danach scheint offensichtlich kein drastischer Wetterwechsel in Sicht. Das sind schlichtweg ziemlich gute Aussichten. In Sachen Baden, Eisdielenbesuche und ähnlich Angenehmem kann man in diesem Jahr ungewöhnlich langfristig planen.

