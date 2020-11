11:27 Uhr

Trotz Corona-Auflagen: Elf Personen spielen in Krumbach Fußball

Obwohl es wegen des Corona-Infektionsschutz nicht erlaubt ist, haben sich in Krumbach elf Personen zum Fußballspielen getroffen.

Elf Personen hat die Polizei am Samstagnachmittag in Krumbach beim Fußballspielen erwischt – das ist wegen der aktuellen Infektionsschutzvorgaben derzeit nicht erlaubt, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Demnach überprüfte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16.45 Uhr den Bereich des Waldsportplatzes. Dort seien die Beamten auf elf Personen im Alter von 20 bis 56 Jahren getroffen, die dort Fußball spielten.

Da dies nach den aktuellen Infektionsschutzvorgaben so nicht zulässig ist, erfolgten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. (zg)

