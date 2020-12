17:00 Uhr

Trotz Corona-Krise: Wie die Kirchen im Landkreis Günzburg Weihnachten feiern

Plus Pfarreien und Kirchengemeinden mussten ihre Gottesdienste wegen der Ausgangssperre komplett umorganisieren. Was für die Weihnachtstage geplant ist.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Von zunächst chaotischen Zuständen sprach Dekan Klaus Bucher, Pfarrer in Breitenthal, nach der Bekanntgabe der Verschärfung des Lockdowns auch an den Weihnachtsfeiertagen durch die Bayerische Staatsregierung. Ursprünglich hätten andere Absprachen gegolten, erklärt der Geistliche, dann musste kurzfristig alles neu geplant und neu organisiert werden. Viele der kreativen Ideen der Pfarreien im Dekanat Günzburg, wie die Teilnahme an Gottesdiensten und Christmetten an Heiligabend möglichst allen Interessierten möglich gemacht werden könne, seien nun mit einem Schlag nicht mehr praktikabel gewesen. Wie kann nun also der Heiligabend in der Kirche gefeiert werden?

Denn die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr verhindert das Abhalten einer Christmette zu den dafür vorgesehenen Zeiten und die Anordnung, dass bei den Gottesdiensten an den Feiertagen die Teilnehmer namentlich bekannt sein müssen, stellt die Organisatoren in den Pfarreien vor neue Probleme. Zudem wird in unserer Gesellschaft kontrovers debattiert, ob die Christen aus Solidaritätsgründen auf Gottesdienste an Weihnachten verzichten sollten.

Die Christen wollten, dass der Besuch von Gottesdiensten sicher sei, erklärt Dekan Klaus Bucher, das sei gar keine Frage und es werde viel dafür getan. Seines Wissens gebe es in Deutschland keinen einzigen Fall, wo ein Gottesdienst die Zahl der Infektionen habe steigen lassen oder sich gar ein Hotspot gebildet habe. Deswegen halte er es für unangemessen, dass Mitbürger monierten, der Kirche werde zurzeit ein Sonderweg gestattet. Sicherheit gehe vor und deshalb füge man sich der nächtlichen Ausgangssperre, auch wenn das schmerzlich sei. Schließlich seien die Christen „Nachtmenschen“, die beiden wichtigsten Gottesdienste im Jahr fänden nachts statt, die Osternacht und die Christmette.

Corona-Maßnahmen müssen auch an Weihnachten respektiert werden

Der Aufgabe, das Abhalten der Gottesdienste und Christmetten mit den geltenden Verordnungen in Einklang zu bringen, stelle er sich selbstverständlich, erklärt Florian Bach, leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Thannhausen-Ursberg. In der momentanen Situation müssten alle, gerade die Christen, bereit sein, Schutz- und Hygienemaßnahmen konsequent zu praktizieren und zu respektieren. Und wenn es die Situation erfordere, müsste die Kirche auch flexibel und kurzfristig reagieren. Die Katholische Kirche praktiziere Flexibilität in vielerlei Hinsicht, beispielsweise auch dadurch, dass sie die Gläubigen in der Pandemie von der Sonntagspflicht befreit habe und es akzeptiere, dass ersatzweise Gottesdienste im Fernsehen oder Angebote im Internet genützt würden. Für nicht angemessen und daher inakzeptabel hält Pfarrer Bach aber Forderungen, in Phasen des harten Lockdowns alle Gottesdienste zu verbieten, wie es an Ostern bereits praktiziert wurde. Die Botschaft von Weihnachten habe die Welt radikal verändert und diese Botschaft brauchten wir gerade jetzt. Die Menschwerdung Gottes habe das Menschsein in einzigartiger und unvergleichbarer Weise aufgewertet, sagt Pfarrer Florian Bach. Christus sei das Licht der Welt, das schenke der Menschheit in Corona-Zeiten etwas Unverzichtbares, nämlich eine echte Hoffnungsperspektive und einen Schutzschild gegen die Angst.

Katja Schulz vom Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde in Krumbach sprach auch von Umplanungen. So könnte man einen Gottesdienst als vorgezogene Christmette um 19 Uhr nicht abhalten, weil der Zeitpunkt zu nah am Familiengottesdienst an Heiligabend liege. So gibt es in Krumbach in der evangelischen Kirchengemeinde nur zwei Gottesdienste im Freien – im Gemeindehausgarten, für die man sich anmelden muss. Sie seien aber schon ausgebucht. Platz sei allerdings noch in den Abendmahlsgottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen (Termine auf der Homepage www.evangelisch-krumbach.de).

In Thannhausen beschreitet die Kirchengemeinde einen Mittelweg

Auch Pfarrer Ingo W. Zwinkau, Pfarrer der evangelischen Christuskirche in Thannhausen, betont, dass Sicherheit Vorrang habe und er die Ausgangssperre respektiere. In seiner Kirchengemeinde werde ein Mittelweg beschritten. Es gebe an Heiligabend zwei Gottesdienste, für die man sich anmelden müsse, um 15.30 Uhr für die Familien, um 17 Uhr einen Gottesdienst im Innenhof zwischen Kirche und Gemeindehaus. Für ihn sei es wichtig festzuhalten, dass die Botschaft des Weihnachtsfestes aktuell und gültig sei. Sie könne unabhängig davon erfahren werden, wie und unter welchen Bedingungen Weihnachten gefeiert würde. Von seinen Gläubigen bekomme er unterschiedliche Reaktionen. Die einen trauerten dem traditionellen Angebot nach, die anderen seien erleichtert und meinten, es sei gut, dass die Kirche nicht an dem festhalte, worauf in Corona-Zeiten verzichtet werden sollte. (mit adö)

Lesen Sie auch:

Themen folgen