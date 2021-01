17:00 Uhr

Trotz Corona treffen sich Politiker in Krumbach und Umgebung weiter fleißig

Plus Auch während des Lockdowns kommen Gemeinde- und Stadträte in Krumbach und Umgebung zusammen. Die Ausgangssperre gilt zwar nicht für Volksvertreter und Zuhörer. Wie Bürgermeister trotzdem umplanen.

Von heike Schreiber und Angelika Stalla

Kurz nach der Kommunalwahl im vergangenen März ging auf politischer Ebene nicht mehr viel. Mit Beginn der Pandemie und des ersten Lockdowns wurden die meisten Gemeinderats- und Stadtratssitzungen abgesagt. In der Gemeinde Bibertal beispielsweise wurde zwischen 10. März und 12. Mai nicht getagt. Das ist jetzt, im zweiten Lockdown, ganz anders. Zwar gelten wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen verschärfte Regeln, aber alle politischen Gremien im Landkreis Günzburg treffen sich weiter – auch abends, trotz nächtlicher Ausgangssperre. Wie passt das zusammen?

Bis mindestens Mitte Februar gilt in Bayern: Die meisten Geschäfte sind geschlossen, Schulkinder müssen zu Hause bleiben, es sind nur noch Treffen mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes erlaubt. Außerdem gilt die nächtliche Ausgangssperre, der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist zwischen 21 und 5 Uhr mit sehr wenigen Ausnahmen untersagt. Ob Fußball- oder Krippenverein – Mitgliederversammlungen sind tabu, es sei denn sie finden online statt. Nur Politiker dürfen sich weiter von Angesicht zu Angesicht in Ausschüssen und Gremien treffen, egal zu welcher Uhrzeit – was bei vielen Bürgern für Verwirrung, Verwunderung und teilweise Unverständnis stößt. Warum gelten im Privaten Kontaktverbote und in der Politik nicht? Warum können die Gremien nicht einfach online tagen? Der jüngste CDU-Parteitag fand schließlich auch nur digital statt.

Krumbachs Bürgermeister hält Präsenzpflicht für wichtig

Eine ähnliche Frage hat in der jüngsten Sitzung des Ichenhauser Stadtrats auch die Stadträtin Gabriele Walter gestellt. Sie erinnerte daran, dass sie schon im vergangenen Jahr um eine digitale Abstimmung gebeten hatte. Doch Bürgermeister Robert Strobel musste ihr eine erneute Abfuhr erteilen. Dies lasse die Bayerische Gemeindeordnung nicht zu. Dort heißt es, dass ausschließlich virtuelle Sitzungen mit dem Sitzungszwang und den Anforderungen an die Beschlussfähigkeit nicht vereinbar seien. Zudem stehe diesen der Grundsatz der Sitzungsöffentlichkeit entgegen. Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Bezirkstage und ihre Ausschüsse sind laut Gemeindeordnung nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. „Anwesend“ wird dabei als „körperlich anwesend“ verstanden. Dass die Kommunalparlamente überhaupt weiter zusammen kommen dürfen, ist in der neuen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom Dezember geregelt. Darin heißt es wörtlich, dass „Sitzungen der nach den Kommunalgesetzen vorgesehenen Gremien als Teil der staatlichen Exekutive grundsätzlich vom Anwendungsbereich der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgenommen“ sind. Sitzungen dürfen weiter stattfinden, sollten aber mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen „auf das unbedingt notwendige Mindestmaß und auf unverzichtbare, unaufschiebbare Entscheidungen beschränkt“ werden.

Die Präsenzpflicht im Stadtrat hält Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer für wichtig. Die Regelung des Innenministeriums, die keine digitalen Sitzungen zulässt, findet er deshalb richtig. Man könne sich auf digitalem Weg zwar durchaus austauschen, ein Gefühl dafür, was der andere wirklich denkt, bekomme man so jedoch nicht. Die Stadt Krumbach plant jeweils mit drei Sitzungen weniger in Bauausschuss und Stadtrat durchs Jahr zu kommen. „Ohne Abstriche beim Inhalt“, wie Fischer betont. Man könne nicht alle Entscheidungen vertagen, das öffentliche Leben müsse weitergehen, ergänzte er. Die Tagesordnungen seien entschlackt worden, wichtige Entscheidungen gehörten jedoch in den Stadtrat. Dankbar ist Fischer derzeit seinen Räten. Es werde nicht extrem diskutiert, die Fraktionen würden sich schon vor der Sitzung abstimmen. „Es funktioniert gut, alle arbeiten diszipliniert mit“, sagte er. So waren die Sitzungen, die derzeit im Stadtsaal stattfinden, bislang pünktlich vor 21 Uhr beendet. Der Beginn wurde auf 18 Uhr vorverlegt.

In Thannhausen laufen die Sitzungen „ziemlich normal“, wie Bürgermeister Alois Held sagt. Die Sitzungen finden im gewohnten Sitzungssaal statt. Dort könnten die Abstände problemlos eingehalten werden. Der Beginn der Sitzung wurde jedoch von 19.30 Uhr auf 18 Uhr vorverlegt und auch während der Sitzung werden in Thannhausen FFP2-Masken getragen. Außerdem werde regelmäßig gelüftet. Seit die Ausgangssperre gilt, sei bisher auch nicht länger als bis 21 Uhr getagt worden. In der jüngsten Sitzung hatten sich die Fraktionen in Thannhausen abgesprochen und seien in halbierter Stärke gekommen, erläutert Held weiter. Der Gemeinderat sei damit gerade noch beschlussfähig gewesen. Besucher dürften selbstverständlich auch derzeit an den Sitzungen teilnehmen. Es sei jedoch seit dem zweiten Lockdown nur vereinzelt jemand anwesend.

Die Breitenthaler Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler hat die Abstände zwischen den Sitzungen verlängert. Nicht mehr alle vier Wochen, sondern alle sechs Wochen werde getagt. Das werde „je nach Dringlichkeit“ entschieden. Örtlich verlegt sind die Sitzungen seit März ins Vereinsheim in Breitenthal. Am kommenden Montag, wenn die erste Sitzung im laufenden Jahr stattfindet, ist Sitzungsbeginn um 19.30 Uhr statt um 20 Uhr. Für die nächste Sitzung ist bereits 19 Uhr angedacht. Das werde je nach Länge der Tagesordnung geplant, informierte Gabriele Wohlhöfler.

Corona-Maßnahmen: In Ichenhausen wurde das Gremium halbiert

Eigentlich dürfte der Ichenhauser Stadtrat, wie alle anderen Gremien auch, mit voller Manpower tagen, in diesem Fall mit 22 Räten. Aber der Gedanke, dass alle angehalten sind, die Kontakte aufs Nötigste zu beschränken, hat Bürgermeister Robert Strobel nicht mehr in Ruhe gelassen. „Es kann ja nicht sein, dass sich Vereine überhaupt nicht und Privatleute nur mit einer Person treffen dürfen, und für die Politik gilt all das nicht?“ Entscheidungen müssten getroffen werden, das stehe außer Frage, aber „wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen“. Politiker sollten in Strobels Augen keine Sonderstellung für sich beanspruchen. Und in der Gemeindeordnung ist ohnehin festgehalten: Solange man noch beschlussfähig ist, darf ein Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag auch verkleinert tagen. Als dann im Januar in der Kreistagssitzung nach Einigung aller Fraktionen die Zahl der Teilnehmer von 60 auf 30 reduziert wurde, habe er sich sofort seine vier Fraktions- und Gruppierungssprecher zur Brust genommen. Einvernehmlich wurde beschlossen, bei den nächsten Sitzungen, sofern keine umstrittenen Themen behandelt würden, das Gremium zu halbieren. Und das, obwohl der Stadtrat in der großen Turnhalle der Grundschule tagt, wo alle die Abstandsregeln locker einhalten könnten. Bürgermeister Strobel betont: „Wo ein Wille, da ein Weg. Vielleicht muss man manchmal einfach den Mut haben, es durchzuziehen.“ Außerdem hat er den Sitzungsbeginn um eine Stunde auf 18 Uhr vorverlegt, damit auch alle Räte pünktlich vor der Ausgangssperre wieder daheim sind.

