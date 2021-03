17:30 Uhr

Trotz Großprojekt Ortsumfahrung steht Münsterhausen finanziell gut da

Plus Münsterhausen bringt die Finanzplanung für die kommenden Jahre auf den Weg. Welcher „dicke Brocken“ bald auf die Marktgemeinde zukommt.

Von Monika Leopold-Miller

Die Ortsumfahrung war ein großer finanzieller Kraftakt für Münsterhausen. Trotzdem geht es der Marktgemeinde finanziell nach wie vor gut. Das schafft Spielraum für wichtige Projekte wie die Kinderbetreuung. Und da ist noch ein weiterer „dicker Brocken“.

In der Planung für den Haushalt 2021 sind für die Ortsumfahrung noch rund zwei Millionen Euro eingeplant. Zuschüsse sind in Höhe von rund 900.000 Euro zu erwarten. Laut Bürgermeister Erwin Haider laufen zurzeit noch Rest- und Abschlussarbeiten für die Ortsumfahrung. Insgesamt wurde die Umfahrung mit 85 Prozent (rund 17,5 Millionen Euro) der förderfähigen Kosten bezuschusst.

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats wurden der Haushalt 2021 und die Finanzplanung bis 2024 verabschiedet. Martina Fahrner von der VG-Finanzverwaltung stellte den Marktgemeinderäten das Zahlenwerk vor. Kreditaufnahmen sind für die nächsten Jahre nicht vorgesehen. Zum Ende 2020 betrugen die Rücklagen 3,3 Millionen Euro. „Die Gemeinde steht gut da, die Mittel zum Agieren sind vorhanden“, sagte Bürgermeister Haider. Für 2021 ist eine Entnahme aus den Rücklagen von rund zwei Millionen Euro vorgesehen.

Münsterhausen nimmt neue Projekte in Angriff

Zurzeit laufen bereits umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten. Dafür sind im Haushalt heuer rund eine Million Euro vorgesehen. Zuschüsse werden in Höhe von rund 600.000 Euro erwartet. Für die Erneuerung von Wasserleitungen stehen im Finanzplan bis 2024 rund 1,3 Millionen Euro. Bei der Gewerbesteuer geht die Marktgemeinde von Einnahmen in Höhe von 1,05 Millionen Euro aus. Hier habe man vorsichtig geplant, so Haider. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 1,3 Millionen Euro. Beim Anteil an der Einkommenssteuer rechnet die Marktgemeinde mit 1,19 Millionen Euro (Vorjahr 1,16 Millionen Euro). An Schlüsselzuweisungen werden rund 70.000 Euro erwartet. Bei den Ausgaben sind für die Kreisumlage (diesen Betrag erhält der Landkreis von den Städten und Gemeinden im Kreis) rund 1,1 Millionen Euro eingeplant (Vorjahr 1,4 Millionen Euro). Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen ist mit rund 300.000 Euro veranschlagt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt (dieser gibt Aufschluss über die Investitionen) ist mit 4800 Euro eingeplant.

Nach dem Bau der Ortsumfahrung blickt die Marktgemeinde auf neue Projekte, die in Angriff genommen werden.

Dabei stehen laut Bürgermeister Haider die Pflichtaufgaben der Gemeinde, wie Kanalsanierung, Straßenbau, Kinderbetreuung und der Breitbandausbau im Vordergrund. Bau- und Gewerbegebiete sollen erweitert und die Ortseingänge im Süden und Norden neu gestaltet werden.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept soll in Angriff genommen werden, um ein Zukunftskonzept für die gesamte Gemeinde und Bürgerbeteiligung zu erstellen. Ein Schwerpunkt wird dabei die Gestaltung der Ortsdurchfahrt sein.

