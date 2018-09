13.09.2018

Turnen für die Kleinsten

Das Programm des SV Münsterhausen

Münsterhausen Die Kinderturngruppen beim SV-Münsterhausen haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. In der Schulsporthalle bieten zahlreiche Sportgeräte vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Hüpfen, Balancieren und Spielen und reizen zum Ausprobieren und zum Lernen.

Am Montag, 17. September von 15 bis 16 Uhr startet die Eltern-Kind-Turnstunde in den Herbst. Es spielen, singen, turnen und tanzen Kleinkinder im Alter von ca. 1,5 bis 4 Jahren zusammen mit einem Elternteil. Infos und Anmeldung bei Marina Fritsch ab 18.45 Uhr unter 08281/798020.

Ab Montag, 17. September gibt es wieder in Zusammenarbeit mit der „Kindersportschule für den südlichen Landkreis KiSS“ Turnstunden. Die Mini-KiSS-Turngruppe für Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren findet montags von 16 bis 17 Uhr statt. Anschließend von 17 bis 18 Uhr trainiert die KiSS I-Turngruppe mit Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren. Die Kurse finden in der Schulturnhalle in Münsterhausen statt. Zusätzlich zum Jahresbeitrag des Sportvereins fallen monatliche Kosten an. Anmeldung und weitere Infos bei Alexandra Wallner, Telefon 0151/52113618.

Jeden Mittwoch von 15.30 bis 16.30 Uhr ist die Turnstunde für die Schulkinder der 1., 2., 3., 4. und 5. Klasse mit Joachim Pichler. Beginn ist voraussichtlich am 26. September. Bitte den Aushang an der Schulturnhalle beachten.

Der Kurs Kids Dance mit Alexandra Roth-Schmitt wird voraussichtlich im Oktober fortgesetzt. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Eine unverbindliche Probestunde ist jederzeit möglich. Weitere Informationen erteilen die jeweiligen Übungsleiter und sind unter www.svmuensterhausen.de zu erhalten. (pm)

