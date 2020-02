24.02.2020

UFWG: „Große Aufgaben“ für Krumbach

Welche Akzente die UFWG im Gasthof Munding setzt. Auch die Unterhaltung kam an diesem Abend nicht zu kurz.

Von Thomas Niedermair

Unter dem Motto „ Krumbach fortschrittlich gestalten“ tritt die Unabhängige Freie Wählergemeinschaft (UFWG) mit 24 Kandidaten zur Wahl des Stadtrates an. Die Vereinigung lud zu einem Informationsabend in den Gasthof Munding ein. Dabei wurden nicht nur die für die UFWG relevanten Themenschwerpunkte vorgestellt, sondern auch musikalische und kabarettistische Einlagen serviert.

Schwungvoll eröffnet wurde der Abend durch ein Bläserquartett des Musikvereins Krumbach. Josef Biberacher und seine drei Mitmusikerinnen wussten auch im weiteren Verlauf des Abends mit Jazz- und Pop-Instrumentalstücken schöne musikalische Akzente zu setzen.

Klemens Ganz, Fraktionsvorsitzender der UFWG, zeigte sich im mit 80 Besuchern gutbesuchten Saal über das rege Interesse erfreut, auch wenn das Angebot an die Bewohner der umliegenden Ortsteile, mit dem Flexibus kommen zu können, diesmal nicht ausreichend genutzt worden sei und also „noch ausbaufähig ist“. Die UFWG sei zwar seit 1966 im Krumbacher Stadtrat vertreten, aber eben noch nicht in allen Ortsteilen. Was die bevorstehende Wahl betreffe, „war es für mich und meinen Stellvertreter Christian Plail eine Herausforderung, eine Liste mit 24 Kandidaten zu erstellen, nachdem mehrere verdiente Stadträte nicht mehr antreten werden“. Zwölf neue Gesichter seien auf der Liste, die insgesamt als repräsentativ für das ganze Bevölkerungsspektrum gelten könne und eine große berufliche Vielfalt aufweise.

„In den nächsten sechs Jahren stehen uns große Aufgaben bevor“, betonte Klemens Ganz, der sich wie auch Christian Plail wieder zur Wahl stellt, und widmete sich den aus Sicht der UFWG wichtigen Themen, wie etwa einer zukunftsorientierten Kinder- und schulischen Ganztagesbetreuung. Mit Blick auf das Sportzentrum, das „nach außen hin sauber und gepflegt, aber technisch in schlechtem Zustand“ sei, sei zu hoffen, „dass ein neuer Stadtrat möglichst schnell eine Entscheidung trifft“.

Einsetzen wolle sich die UFWG außerdem für attraktiven und bezahlbaren Wohnraum, für gute Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum, für eine Verbesserung der Verkehrssituation in Krumbach, für Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit, für mehr Barrierefreiheit sowie für eine gute Anbindung des Umlands mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gute medizinische Versorgung sichern

Außerdem wolle man dazu beitragen, „dass die in Krumbach gute medizinische Versorgung auch künftig gesichert ist“. Was die Kultur betreffe, „hat sich die von Sigurd Rakel initiierte Kunstnacht als Magnet erwiesen“. Dass wichtige politische Entscheidungen auf Nachhaltigkeit zu prüfen seien, hob Christian Plail hervor.

„So haben wir etwa wegen des Schulsportzentrums den erfolgreichen Antrag gestellt, uns Zahlen auf den Tisch zu legen und uns die Grundlagen für zukünftige Entscheidungen zu geben.“ Es sei ein Alleinstellungsmerkmal der UFWG, „dass wir – gegründet als eine Alternative zur CSU – keine Partei und ohne vorgegebene Ideologie sind und somit frei und unabhängig in unseren Entscheidungen“.

Im Anschluss stellten die Anwesenden der 24 Stadtratskandidaten sich und ihre programmatischen Schwerpunkte kurz vor. Danach bestand die Möglichkeit zur Diskussion, wobei die schwierige Verkehrssituation rund um den künftigen Müller-Markt, die Notwendigkeit des Schwimmunterrichts, der Erhalt des Stadtsaals und ein speziell für Jugendliche interessantes Kultur- und Freizeitangebot der Stadt thematisiert wurden.

Für Unterhaltung zum Finale des Abends sorgte der kabarettistische Auftritt des hauptberuflichen Juristen Dr. Frederik Neyheusel. Als „Justus Krux“ ermöglichte der als juristischer Berater von Regierungen und Unternehmen tätige „Experte beispielsweise in Fragen der Vermeidung des Führerscheinverlustes bei Alkoholfahrten“ amüsante Einblicke.

