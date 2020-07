00:32 Uhr

ÜWK sammelt ausgemusterte Schultaschen

dienen einem guten Zweck

Die Sommerferien stehen kurz bevor, viele Kinder werden danach eingeschult. Worauf sich die meisten Eltern freuen, das bereitet manchen aber auch Sorgen: Für einige Familien aus der Region ist die erste Schulausstattung kaum erschwinglich. Deshalb hat 3malE, die Bildungsinitiative der Lechwerke (LEW), eine Sammelaktion gestartet. Unter dem Motto „Ranzen her!“ sollen möglichst viele ausgemusterte Schulranzen gesammelt und an bedürftige Kinder verteilt werden. Auch das Überlandwerk Krumbach beteiligt sich an der Aktion.

Bis 21. August können Schüler und ihre Eltern ausgediente, gut erhaltene Schulranzen beim ÜWK in der Bahnhofstraße 4 in Krumbach abgeben. Anschließend übergibt 3malE die gesammelten Schultaschen an den Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Augsburg. Dieser verteilt die Ranzen zu Beginn des neuen Schuljahres an bedürftige Kinder in Schwaben. Zusätzlich spenden die Lechwerke einen Euro pro abgegebenen Schulranzen für den guten Zweck. Auch für die Kinder, die ihre ausgedienten Schulranzen abgeben, lohnt sich die Aktion: Sie tun nicht nur etwas Gutes, sondern können auch Büchergutscheine im Wert von 25 Euro gewinnen.

Die Aktion „Ranzen her!“ findet heuer bereits zum 13. Mal statt. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt rund 9000 Schulranzen gesammelt und an bedürftige Kinder in der ganzen Region übergeben. (pm)

Themen folgen