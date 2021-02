vor 1 Min.

ÜWK warnt vor dubiosen Telefonanrufen

Betrüger wollen offenbar in Krumbach und Umgebung einen falschen Stromvertrag verkaufen

Im Gebiet des Überlandwerks Krumbach (ÜWK) kommt es seit einiger Zeit zu unseriösen Telefonanrufen, warnt der Versorger in einer Pressemitteilung. Das ÜWK habe demnach Hinweise von Betroffenen erhalten, die angeben, dass sich andere Anbieter als ÜWK oder als Lechwerke (LEW) ausgegeben und Daten wie die Bankverbindung oder Zählerstände erfragt hätten.

Die Anbieter hätten mit ortsfremden Vorwahlen angerufen und auf neue Stromtarife, Produkte oder angebliche Änderungen bei ÜWK-Produkten verwiesen. In einigen Fällen wären Kunden aufgefordert worden, Daten wie Zählernummer, Bankverbindung, Verbrauch, Geburtsdatum oder monatliche Abschlagszahlungen durchzugeben. In allen Fällen ging es den Anrufern den Kundenberichten zufolge darum, einen telefonischen Auftrag für einen Stromvertrag zu erhalten.

Das Überlandwerk Krumbach weist in der Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass ÜWK-Mitarbeiter immer mit Krumbacher Vorwahl anrufen (08282). Das ÜWK führe keine unangekündigten Verkaufsgespräche und informiere seine Kunden bei Änderungen in laufenden Vertragsverhältnissen schriftlich und nicht telefonisch oder durch Dritte. Der Versorger mahnt zur Vorsicht bei solchen Anrufen: Es sollten keine persönlichen Daten preisgegeben oder Zusagen am Telefon gemacht werden, heißt es in der Mitteilung.

Sollte ein Kunde einem dubiosen Anrufer aufgesessen sein, könne man sich nach Angaben des ÜWK normalerweise wieder von diesem Vertrag lösen. Zum Beispiel, indem man von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch mache. Kunden können unerlaubte Werbemaßnahmen von Unternehmen auch bei der Bundesnetzagentur melden, heißt es ferner. Weitere Informationen dazu gibt es auch im Internet unter www.bundesnetzagentur.de.

Im Zweifel und bei Fragen können sich Kunden immer an das Überlandwerk Krumbach wenden, schreibt der Versorger. Die Kundenbetreuung im Energieladen des ÜWK ist aktuell Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr wie folgt zu erreichen: Telefon: 08282/901153, Fax: 08282/901159 oder per E-Mail an vertrieb@uewk.de. (zg)

