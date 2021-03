vor 32 Min.

Über 100 Basteltüten warten in Krumbach darauf, abgeholt zu werden

Auf der Suche nach kreativer Beschäftigung für die Kinder? Diese Aktion in Krumbach ist genau das Richtige: 100 Basteltüten warten auf neue Besitzer.

Schon bald stehen die Osterferien vor der Tür und Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt möchten den Kindern in Krumbach wieder eine kreative Beschäftigungsmöglichkeit bieten, teilen die Einrichtungen mit. Deshalb werden wieder Basteltüten verteilt.

„Weil Aktionen in Präsenz nicht möglich sind und die Basteltüten-Aktion zur Weihnachtszeit so gut ankam“, heißt es in der Mitteilung, „war das Team im Bürgerhaus erneut fleißig und hat über 100 Basteltüten gepackt.“ Darin zu finden seien die Materialien und Anleitung für ein lustiges buntes Huhn, einen Hasen, den man auch als Stifthalter verwenden könne und einen Frosch, der gleichzeitig als Fangspiel diene.

Basteltüten für Kinder können in Krumbach abgeholt werden

Da das winterliche Wetter den Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht habe, sei statt einer Verteilung am Marktplatz nun eine Verteilung über das Fenster von Quartiersmanagement und Jugendpflege angedacht. So können Bastelfreunde die Tüten am Freitag, 19. März, von 9 bis 12 Uhr und von 15.30 bis 16.30 Uhr über das Fenster am Bürgerhaus ganz links, direkt an der Heinrich-Sinz-Straße 18, abholen. Ebenfalls sei eine telefonische „Bestellung“ oder eine E-Mail bezüglich der Basteltüten möglich. Fragen werden auch von den Ansprechpartnern im Bürgerhaus unter der Telefonnummer 08282/995380-16 beantwortet.

