Umleitung wegen Baustellen: Droht in Thannhausen ein Verkehrschaos?

Versorgungsleitungen werden an der Mindelbrücke aus dem Straßenraum heraus in den Düker unter der Mindel verlegt und ans Leitungsnetz angeschlossen. Mehrere Firmen sind an den Arbeiten beteiligt. Im Mai soll die Mindelbrücke dann abgerissen und neu gebaut werden.

Plus Wegen verschiedener Baustellen wird in Thannhausen der Verkehr umgeleitet. Bürger befürchten Chaos. Was der Bürgermeister und die Baufachleute zur Situation sagen und was wann geplant ist.

Von Annegret Döring

Ein Verkehrschaos befürchten Bürger Thannhausens und Pendler, die nach Augsburg wollen ab kommendem Montag in der Mindelstadt. Der Grund: Das Staatliche Bauamt Krumbach will dann mit den lange geplanten Sanierungsarbeiten am Thannhauser Kreisverkehr an der Edelstetter Straße beginnen und den Verkehr durch die Innenstadt leiten. Bürger monieren aber, dass wegen des Beginns der Sanierungsarbeiten der Christoph-von -Schmid-Straße ja die Mindelbrücke gesperrt ist derzeit und somit der Verkehr über diese Achse gar nicht umgeleitet werden könne.

„Die Ursberger Straße ist doch gesperrt wegen Brückensanierung, was für eine Umleitung?“, fragt sich Stefanie Kugelmann etwa und Tim Weißenhorn unkt „Das wird was geben am Montag mit den Lkws, wenn die Brücke gesperrt ist“. Daniela Bäumler meint „jetzt wo es mit dem Öffnen der Arbeitsstelle wieder losgeht, kommt das nächste Hindernis und Jürgen Drexel schimpft „Des sind Helden. Umleitung über eine andere Umleitung, da die Umleitungsstrecke ja auch gesperrt ist ... planlos!“ Das sind nur einige der Kommentare, die bei uns auf Facebook eingegangen sind.

Baustellen-Chaos in Thannhausen? Bürgermeister gibt Entwarnung

Thannhausens Bürgermeister Alois Held sagt dazu: „Das ist ja nur eine kurzfristige Maßnahme in der Christoph-von-Schmid-Straße. Es ist klar, dass das nie gleichzeitig sein darf, die Bundes- und die Staatsstraße zu sperren.“ Es sei schnell geschimpft und die Leute dächten, jedes Kind kann so viele Baumaßnahmen auf einmal überblicken. Aber die Leute unterschätzten was für eine Herausforderung es sei, sich mit so vielen Beteiligten abzustimmen. Er sei schon beleidigt worden wegen dieser Baustellen, doch das werde der Sache nicht gerecht. „Es ist ein riesiger Aufwand, das alles zu handeln“, sagt der Rathauschef und bei dem Wort riesig dehnt er den Buchstaben „i“ sehr in die Länge. „Wenn man nichts macht, verkommt unsere Stadt und dieses Jahr ist in Thannhausen einfach das Jahr des Bauzauns“, so Held. Die Mitarbeiter seiner Verwaltung seien mit Hochdruck dran, die Maßnahmen zu koordinieren. Derzeit würden Wasser-, Strom- und Telefonleitungen in die Unterquerung der Mindel gelegt und gleich ans öffentliche Netz angeschlossen, damit das vor dem Abriss der Mindelbrücke im Mai erledigt sei. Alle geplanten Baumaßnahmen seien aufeinander abgestimmt.

Die Versorgungsleitungen werden unter der Mindel durch einen Düker hindurchgeführt. Bild: Annegret Döring

Auch Angelika Nachtrub vom Bauamt der Stadt kann die Bürger beruhigen: „Nach meinen Informationen sind die Baumaßnahmen so getaktet, dass sie ineinandergreifen. Wenn keine Katastrophen auftauchen, ist die Baustelle an der Mindelbrücke Ende der Woche beendet und am Kreisverkehr wird erst am Montag mit dem Bau begonnen.“ Zwischen der Stadt Thannhausen und dem Staatlichen Bauamt sei man stets in enger Abstimmung über Baumaßnahmen, die den Verkehr beträfen.

Staatliches Bauamt Krumbach: Baumaßnahmen sind eingetaktet

Henrik Vosdellen, der Abteilungsleiter für den Landkreis Günzburg am Staatlichen Bauamt Krumbach, was Bundes-, Staats- und auch Kreisstraßen betrifft, erklärt, dass die Baumaßnahmen eingetaktet seien. Man habe mit der Sanierung des Kreisverkehrs eigentlich bereits diese Woche am Montag beginnen wollen, habe aber um eine Woche verschoben wegen der Baumaßnahme an der Mindelbrücke, die ab Mai dann abgerissen werden soll. Bisher seien Versorgungsleitungen in der Brücke drin, diese müssten ausgelagert werden, weswegen die Mindel unterdükert, das heißt, unterquert werde. Unter dem Mindelflussbett werden dann Leerrohre für die Versorgungsleitungen gelegt. Man sei in Abstimmung mit der Baufirma und der Telekom, die versichert hätten, dass die Baumaßnahme samt notwendiger Straßensperrung bis Ende dieser Woche abgeschlossen sei, so Vosdellen. Es sei immer klar gewesen, dass man den Kreisverkehr vor dem Abriss der Mindelbrücke sanieren müsste, daher habe man diese Baumaßnahme so früh wie möglich im Jahr gelegt. In den fünf Wochen bis zum Abriss der Mindelbrücke werde man das auch schaffen.

Am 15. März 2021 beginnen Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr an der Edelstetter Straße/B300 in Thannhausen. Bereits im Herbst wurden die Bäume auf dem Kreisel dafür abgeholzt. Bild: Annegret Döring

Wie berichtet, wird ab Montag, 15. März, der Kreisverkehr an der Edelstetter Straße gesperrt. Die Umleitungen erfolgen von Krumbach kommend in Richtung Augsburg ab der Abzweigung bei St. Maria/ Ursberg durch Thannhausen über die Staatsstraße 2023 (Ursberger Straße/Christoph-von-Schmid-Straße) und weiter über die Staatsstraße 2025 (Bahnhofstraße/Münsterhauser Straße) bis zum Kreisverkehr bei der Bäckerei Bosch. Die Umleitung der Bundesstraße 300 von Augsburg kommend in Richtung Krumbach erfolgt in umgekehrter Richtung genauso. Die Umleitung der Staatsstraße 2023 des Verkehrs, der von Edelstetten her kommt und umgekehrt dorthin zurückfährt, führt über den Ursberger Ortsteil Oberrohr. Rechtzeitig vor der Sperrung werden die notwendigen Umleitungen ausgeschildert, versichert das Staatliche Bauamt.

