11:52 Uhr

Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall in Thannhausen

Mächtig gekracht hat es in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen.

Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Thannhausen entstanden. Wie die Polizei berichtet, war gegen 17.40 Uhr ein 20 Jähriger mit seinem Wagen in der Christoph-von-Schmid-Straße unterwegs. Der junge Mann fuhr laut Polizei aus Unachtsamkeit auf einen Pkw auf, der aufgrund des Rotlichts an der Fußgängerampel angehalten hatte. (adö)

