12:41 Uhr

Unbekannte beschädigen Viehtransporter

Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Viehtransporter in Thannhausen.

Massiv beschädigt worden ist ein Viehtransporter auf einem Anwesen bei Thannhausen. Jugendliche wurden in der Nähe gesichtet.

In der Zeit von Donnerstag, 13 Uhr bis Montag, 10 Uhr, ist ein Viehtransporter beschädigt worden und die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der abgemeldete Lkw stand zur Tatzeit auf einem landwirtschaftlichen Anwesen östlich von Thannhausen, so die Polizei. Unbekannte Täter beschädigten an diesem Lkw eine Seitenscheibe, Spiegel und Blinker. Der Gesamtschaden wurde mit rund 1500 Euro angegeben. Im Tatzeitraum ist auf dem Gelände eine Gruppe Jugendlicher gesehen worden, die für die Tat in Frage kommen könnten. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111, melden. (zg)

