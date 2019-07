vor 48 Min.

Unbekannte stehlen Baggerschaufel aus Neuburg

Ein Anwohner bemerkte in Neuburg/Kammel nachts einen verdächtigen Kombi. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Annegret Döring

Gestohlen worden ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes schweres Gerät in Neuburg/Kammel. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter einen sogenannten Böschungslöffel, der im Behlinger Weg gestanden war. Der Schaden beträgt rund 2800 Euro. Am Samstag gegen 23 Uhr hatte ein Anwohner einen verdächtigen weißen Kombi gesehen, der am Tatort unterwegs war. Leider konnte der Zeuge aufgrund der Dunkelheit weder die Marke noch das Kennzeichen erkennen, so die Polizei und bittet um mögliche Zeugenhinweise. Diese können der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 mitgeteilt werden.

