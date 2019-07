28.07.2019

Unbekannte stehlen Silberschmuck im Krumbad

Schmuck im Wert von rund 900 Euro wurde in der Nacht zum Freitag im Heilbad Krumbad gestohlen.

Die Täter rissen offensichtlich mit bloßen Händen eine Vitrine von der Wand. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter eine versperrte Glasvitrine aus dem Heilbad Krumbad entwendet. In der Vitrine befand sich laut Polizei Silberschmuck im Wert von rund 900 Euro. Die Glasvitrine selber war an einer Wand im Flur des Gebäudes montiert. Die Täter rissen die Vitrine allem Anschein nach mit bloßen Händen von der Wand. Der entwendete Schmuck ist laut Polizei sehr markant und „wäre womöglich wiederzuerkennen“, heißt es im Bericht der Polizei. Zeugen, Hinweise zu der Tat oder den Verbleib des Schmuckes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905111, melden. (zg)

