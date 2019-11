vor 46 Min.

Unbekannte zapfen Diesel aus geparktem Lkw ab

Der Tank eines Lastwagens ist in Thannhausen aufgebrochen worden. Diebe zapften den Sprit ab.

Das Tankschloss am Laster wurde aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Dieseldiebstahl meldet die Polizei aus Thannhausen. Am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in der Badstraße der Mindelstadt geparkt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein Unbekannter den verschlossenen Tankdeckel aufgebrochen und eine größere Menge Diesel abgezapft hatte. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Wer Verdächtiges beobachtet hat, kann dies der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 mitteilen. (adö)

