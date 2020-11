12:50 Uhr

Unbekannter bricht Wohnwagen auf und haust darin

Ziemlich unordentlich fand ein Wohnwagenbesitzer sein Fahrzeug beim Nachschauen vor. Außerdem erwischte die Polizei einen Klamottendieb und muss eine Sachbeschädigung bearbeiten. Was im Einzelnen passiert ist.

Von Annegret Döring

Einen Wohnwagen aufgebrochen und dort wohl auch gehaust hat ein Unbekannter in Neuburg an der Kammel. Wie die Polizei berichtet, stellte der Eigentümer des Wohnwagens, der in der Schrebergartensiedlung in der Ellerbachstraße stand, am Samstagabend fest, dass das Fahrzeug im Laufe der vergangenen 14 Tage aufgebrochen worden war und sich der bislang noch unbekannte Täter dort häuslich eingerichtet hatte. Neben zahlreicher, offensichtlich benutzter Kleidung, fanden die Beamten auch Betäubungsmittelutensilien. Des Weiteren befanden sich auch Reste von Essenbestellungen im Wohnwagen. Der Schaden am Wohnwagen beträgt rund 200 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an, heißt es im Bericht weiter. Zeugen, welche diesbezüglich Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden.

Unbekannter zerkratzt Auto am Westfriedhof Krumbach

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei in ihrem Bericht. Demnach wurde am Freitag in der Zeit zwischen 14.30 und 14.40 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt, der auf dem Parkplatz des Krumbacher Westfriedhofes in der Südstraße abgestellt war. Der Kotflügel vorne links wurde von einer unbekannten Person verkratzt. Es entstand dadurch ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Beschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111 melden.

In Thannhausen erwischt: Mann stiehlt eine Tonne Altkleider aus Containern

Auf großer Diebestour an Altkleidercontainern war offenbar ein Mann, den die Polizei am Samstag gegen 13 Uhr in Thannhausen erwischte. Ein berechtigter Abholer von Altkleidern im Bereich der Container in der Bürgermeister-Raab-Straße hatte den Dieb, einen 32-jährigen Mann, am Container angetroffen, als dieser gerade dabei war, die Container zu leeren und die Altkleider zu entwenden. Der Zeuge konnte den nicht in Deutschland lebenden Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife ablenken. Im Fahrzeug des Täters konnten die Polizisten schließlich rund eine Tonne Altkleider feststellen, die der Mann zuvor offenbar auch aus anderen Containern entwendet hatte und ins Ausland zum Wiederverkauf bringen wollte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und schließlich nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Altkleider-Container hatte der Mann mit einem Originalschlüssel geöffnet, den er sich zuvor im Ausland besorgt hatte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (adö)





