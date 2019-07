15:20 Uhr

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Angefahren worden ist ein Auto in der Ringeisenstraße in Krumbach.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in der Ringeisenstraße am Wochenende in Krumbach.

Vergangenes Wochenende wurde ein Auto in der Ringeisenstraße in Krumbach von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Laut der Polizei hat ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 13. Juli, 9.30 Uhr bis Sonntag, 14. Juli, 20 Uhr den geparkten Pkw des 25-jährigen beschädigt. Dies führte zu einem Schaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise möglicher Zeugen können unter der Telefonnummer 08282/905-0 gemeldet werden. (zg)

