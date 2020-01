vor 25 Min.

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Wegen einer Unfallflucht in der Mindelheimer Straße in Krumbach sucht die Polizei Zeugen.

Eine Dreiviertelstunde hatte eine Frau ihr Auto geparkt. Danach war ein Heckschaden am Wagen.

Eine Unfallflucht meldet die Polizeiinspektion Krumbach vom Mittwoch. Demnach parkte gegen 13.45 Uhr eine 60-jährige Frau ihren Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Mindelheimer Straße 80. Als sie etwa 45 Minuten später wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, wies dieser laut Polizei einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Der Verursacher entfernte sich allerdings unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/ 905-0 entgegen. (adö)

