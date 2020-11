vor 51 Min.

Unbekannter fährt Ortsschild in Neuburg/Kammel kaputt und flüchtet

Ein Unbekannter hat ein Ortsschild in Neuburg an der Kammel mit einem Fahrzeug angefahren und hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Neuburg an der Kammel mit einem Fahrzeug ein Ortsschild angefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 08 Uhr, das in der Bergstraße befindliche Ortsausgangsschild von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt.

Unmittelbar am Ortsschild fand die Polizei Fahrzeugteile. Den Schaden an dem Schild schätzen die Beamten auf rund 500 Euro. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Hinweise. (zg)

