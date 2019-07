17:31 Uhr

Unbekannter fährt in Krumbach Auto an und haut ab

In der Bahnhofstraße in Krumbah wurde ein Auto angefahren.

Ein Unfallfahrer hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro an einem parkenden Fahrzeug.

Beschädigt worden ist am Mittwoch ein parkendes Auto auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Bahnhofstraße in Krumbach. Die Polizei vermutet dahinter einen Unfall, der sich zwischen 9.40 und 10.20 Uhr ereignet haben muss. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht weiter um den angerichteten Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparktem Pkw wurde die Fahrertüre mit Kratzern beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. (adö)

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 entgegen.

