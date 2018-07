vor 25 Min.

Unbekannter fummelt mit dem Teppichmesser an BMW rum

Welche Schäden entstanden sind und was die Polizei sonst noch zu tun hatte.

Von Annegret Döring

Als Diebstahl an einem Pkw stuft die Polizei folgenden Vorfall vom Mittwoch in Krumbach ein: Zwischen 10.30 und 11.30 Uhr, parkte eine Frau ihren BMW auf einem Großparkplatz in der Bahnhofstraße in Krumbach. Als sie zu ihrem Auto zurück kam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter den Schriftzug „X Drive 20 D“ an beiden vorderen Türen entwendet hatte. Im BMW-Emblem auf der Motorhaube steckte ein Teil eines Teppichmessers fest. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Es entstanden durch den Diebstahl Kratzer an den Türen und auf der Motorhaube. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905111 melden.

Dieb stiehlt Kinderfahrrad

Gestohlen hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 8 und 16.05 Uhr, ein am Fahrradständer der Grundschule Krumbach abgestelltes Kinderfahrrad der Marke Bulls/Tokee Street 20. Das schwarze Fahrrad im Wert von rund 300 Euro war dort laut Polizei unversperrt abgestellt worden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, können sich bei der Polizei unter Telefon 08282/905111, melden.

Verkehrsunfall mit Müllauto

Ein Unfall mit einem Müllauto ist am Mittwoch um kurz vor 9 Uhr in der Krumbacher Bahnhofstraße passiert. Den dabei entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 6500 Euro. Die Polizei berichtet, dass zur Unfallzeit ein Spezial-Lkw die blauen Tonnen auf Höhe einer dortigen Metzgerei entleerte. Dabei fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer an diesem Müllaster vorbei. Dies wollte auch eine 41-Jährige mit ihrem Auto tun. Sie musste jedoch neben dem Lkw anhalten, weil die dortige Ampel Rot zeigte. Als diese wieder Grün anzeigte, wollte die 41-Jährige mit ihrem Pkw vor dem Laster einscheren. Der Lkw-Fahrer fuhr seinerseits weiter und übersah dabei laut Polizei aber den Pkw der Frau und es kam zum Zusammenstoß.

Themen Folgen