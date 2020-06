vor 16 Min.

Unbekannter rammt Auto von 85-Jährigem und fährt davon

Einen Unfall gab es am Freitagmorgen in der Bahnhofstraße in Krumbach.

Im Kreisverkehr an der Bahnhofstraße nimmt ein Autofahrer dem Senior die Vorfahrt. Danach fährt er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Krumbach kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 85-Jähriger vom Höllgehau in Richtung Bahnhofstraße. Am Kreisverkehr passierte dann der Unfall. Als der Senior bereits mitten im Kreisverkehr war, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer von der Bahnhofstraße in nördlicher Richtung in den Kreisverkehr ein und rammte dabei die rechte vordere Fahrzeugseite des 85-Jährigen.

Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte. Bislang hat die Polizei Krumbach keine Informationen zu dem Mann, seinem Auto oder einem möglichen Schaden daran. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der PI Krumbach unter Tel. 08282/905-111.

