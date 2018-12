18:20 Uhr

Unbekannter stiehlt Anhänger aus Hofraum in Krumbach

Einfach weg ist das Fahrzeug im Wert von rund 1000 Euro. Was die Polizei sonst noch an diesem Wochenende zu tun hatte.

Von Annegret Döring

Gestohlen worden ist am Samstagvormittag, zwischen 6.30 und 9 Uhr ein Anhänger aus dem Hofraum eines Anwesens im Erwin-Bosch-Ring in Krumbach. Die Marke des Hängers heißt Saris. Den Schaden gibt die Polizei in ihrem Bericht mit rund 1000 Euro an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden.

Auto angefahren und vom Unfallort abgehauen

Beschädigt worden ist am Samstagvormittag zwischen 10 und 14 Uhr ein Auto durch einen Unbekannten in Nordhofen. Wie die Polizei mitteilt, parkte ein VW Touran bei Hausnummer 7. Durch ein anderes Fahrzeug wurde der Touran im Bereich der hinteren rechten Stoßstange angefahren. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden.

Autofahrer übersieht beim Einbiegen anderen Wagen

An der südlichen Einmündung in die Staatsstraße 2025 ereignete sich am vergangenen Freitagabend ein Verkehrsunfall. Ein 50 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 18 Uhr auf die Staatsstraße Richtung Münsterhausen einfahren. Er musste dabei die Vorfahrt beachten. Beim Einbiegen übersah er der Polizei zufolge einen von links kommenden Wagen einer 55-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand, so die Polizei, ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Von Lkw herabfallende Eisplatte richtet Schaden an

Eine 43-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto am Donnerstabend gegen 18.30 Uhr auf der Staatsstraße 2025 von Jettingen in Richtung Burtenbach. Kurz vor der ersten Abzweigung nach Burtenbach kam ihr ein Lastwagen mit Sattelauflieger entgegen. Vom Auflieger war eine große Eisplatte herabgefallen und traf das Auto der Frau an der Windschutzscheibe. Durch die Eisplatte wurde die Windschutzscheibe komplett beschädigt. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sattelzug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau zu melden.

Themen Folgen