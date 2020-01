10:38 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto in Carport

Kratzer wurden einem in einem Carport stehenden Auto in Krumbach zugefügt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen

Die Polizei sucht mögliche Zeugen zu dieser Sachbeschädigung.

Von Annegret Döring

Von einer Sachbeschädigung berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach ist zwischen Donnerstag, 2. Januar, 18 Uhr, und Mittwoch, 3. Januar, 14 Uhr, ein im Carport eines Wohnhauses im Krumbacher Carl-Reisch-Weg abgestelltes Auto von einem bislang unbekannten Täter offenbar mutwillig zerkratzt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/ 9050 zu melden.

Frau beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt

Kontrolliert worden ist am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Nacht eine Autofahrerin von der Polizei in der Bahnhofstraße in Krumbach. Die 40-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne, die die Polizisten während der Kontrolle sofort bemerkten. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert über 0,5 Promille. Das hat Folgen: Die Fahrerin erwartet nun ein Fahrverbot und eine Geldstrafe.

