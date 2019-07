vor 60 Min.

Und plötzlich steckte eine Schraube im Reifen

Zehn Minuten auf einem Parkplatz in der Stadtmitte in Thannhausen geparkt, dann war der Reifen kaputt. War das Sachbeschädigung?

Wegen einer Sachbeschädigung an einem Auto ermittelt die Polizei in Thannhausen. Wie die Polizei berichtet parkte am Freitag, gegen 16.25 Uhr, eine 54-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank in Thannhausen. rund zehn Minuten später fuhr sie mit ihrem Pkw vom Parkplatz wieder weg. Dabei hörte sie während der Fahrt ein Geräusch auf der rechten Seite. Eine Überprüfung in der Werkstatt ergab, dass im rechten Vorderreifen eine Schraube steckt, weshalb er ausgetauscht werden musste. Die Geschädigte geht davon aus, dass ihr die Schraube auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank hineingedreht wurde. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (adö)

