17:51 Uhr

Unerlaubt auf Zweirädern unterwegs

Anhalten bitte: Zweiradfahrer wurden in Langenhaslach kontrolliert. Ein Vater und sein Sohn mussten ihre Gefährte heim schieben. (Symbolfoto)

Einen Vater und seinen Sohn zog die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Langenhaslach aus dem Verkehr.

Die Polizei ermittelt gegen einen Vater und seinen Sohn, die unerlaubt auf ihren Krafträdern in Langenhaslach unterwegs waren. Bei einer Verkehrsüberwachung kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach die beiden in der Ziegeleistraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Vater keine gültige Fahrerlaubnis für die Motocrossmaschine vorweisen konnte. Außerdem stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. An dem Mofa von seinem Sohn fehlte ein gültiges Versicherungskennzeichen. Die beiden mussten ihre Fahrzeuge dann nach Hause schieben. (eb)

