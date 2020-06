vor 37 Min.

Unerlaubte Party in Waltenhausen

Verstoß gegen die coronabedingten Beschränkungen. Warum die die Polizei einschreiten muss.

Am Abend des Freitags wurde der Polizei Krumbach mitgeteilt, dass auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in Waltenhausen eine Party stattfinden würde. Bei der folgenden Nachschau wurden von Beamten der Polizei Krumbach neben den zwei Hausbewohnern noch fünf weitere haushaltsfremde Personen angetroffen, was gegen die derzeit geltenden coronabedingten Auflagen verstößt. Gegen alle sieben Personen ergeht laut Bericht der Krumbacher Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Unerlaubte Bauschuttablagerung:

In der Zeit zwischen dem 20. Mai und dem 23. Mai wurden an einem Waldweg nahe der Kreisstraße GZ 2 zwischen Maria Vesperbild und Langenneufnach von einer bislang unbekannten Person circa zwei Kubikmeter Bauschutt abgeladen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 erbeten.

Unfallflucht:

In der Zeit vom 28. Mai, 18.30 Uhr und 29. Mai, 7.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Hotels in der Thannhauser Messerschmittstraße ein weißer Ford Transit vorne rechts von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 800 Euro. Am beschädigten Fahrzeug konnte blauer Fremdfarbanrieb festgestellt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 erbeten. (zg)

