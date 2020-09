13:33 Uhr

Unfälle: In Breitenthal hat es gleich zwei Mal gekracht

Zwei Unfälle sind in Breitenthal passiert.

Zwei Unfälle, eine Ursache: Am westlichen Ortsrand in Breitenthal kam es am Dienstag wegen eines Abbiegemanövers zu viel Blechschaden.

In Breitenthal hat es am Dienstag gleich zwei Mal gekracht. Die Unfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 2018 am westlichen Ortsrand.

Zwei Autofahrer erkennen stehenden Wagen zu spät

Ein 42-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Breitenthal unterwegs, als er kurz vor dem Ortsschild verkehrsbedingt anhalten musste – ein vorausfahrendes Fahrzeug wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Der 19-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos erkannte die Situation zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, touchierte dabei aber den bereits stehenden Wagen des 42-Jährigen hinten links. Hier entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 1250 Euro.

Hinter dem Auto des 19-Jährigen fuhr jedoch ein weiteres Auto. Dessen 76-jähriger Fahrer erkannte den stehenden Wagen des 42-Jährigen ebenfalls zu spät und fuhr auf diesen auf. Hier entstand den Beamten zufolge ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand. (mn)

