09:41 Uhr

Unfall: Fahranfänger rauscht bei Nebel über den Kreisverkehr

Blechschaden in Höhe von 14000 Euro entsteht und der 18-jährige Fahrer wird leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Von Annegret Döring

Im Frühherbst gibt es schon ab und zu Nebel und das ist einem Autofahrer am Freitagmorgen zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger auf der GZ 13 von Hairenbuch in Richtung Ebershausen mit seinem Wagen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt gab es starke Sichtbehinderung durch Nebel dort. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, so die Polizei, erkannte der Autofahrer den Kreisverkehr bei Ebershausen zu spät, fuhr über diesen hinweg, stieß auf der gegenüberliegenden Seite mit dem Pkw gegen die Schutzplanke und kam anschließend neben der Fahrbahn in einer Senke zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 14000 Euro geschätzt.

Jugendlicher fährt mit Longboard in Auto in Langenhaslach

Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Polizei aus dem Neuburger Ortsteil Langenhaslach. Demnach fuhr ein Jugendlicher mit seinem Skateboard in ein Auto. Der 16-Jährige war am Freitag gegen 13.10 Uhr ein 16-jähriger mit seinem Longboard auf einem abschüssigen Fußweg unterwegs, der bei der Einmündung Edelstetter Straße/Hauptstraße an der Edelstetter Straße endet. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Sportgerät und fuhr ungebremst über den Einmündungsbereich. Anschließend stieß er auf der Hauptstraße mit einem dort fahrenden Auto zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 1000 Euro. „Dem Pkw-Lenker kann hier kein Vorwurf gemacht werden“, heißt es ausdrücklich seitens der Polizei.

Verkehrsunfall an Stoppstelle der B 16 bei Ellzee

Einen schadensträchtigen Unfall meldet die Polizei von der Bundesstraße 16 bei Ellzee. Demnach war am Freitag um 14.30 Uhr eine Frau mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße GZ 1 von Ried kommend in Richtung Ellzee unterwegs. An der Kreuzung zur B 16 wollte sie diese geradeaus überqueren. Sie hielt an der Einmündung bei Zeichen „Stopp – Vorfahrt gewähren“ an. Als die Autofahrerin dann in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie laut Polizei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen, dessen Fahrer auf der B 16 von Ichenhausen kommend in Richtung Krumbach unterwegs war. Der Pkw-Lenker versuchte noch zu bremsen und dem Fahrzeug der Frau nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrerin des Pkw leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

