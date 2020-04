12:31 Uhr

Unfall: Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird angefahren

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Thannhausen schwer verletzt worden.

Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Thannhausen schwer verletzt worden. Laut Polizei war er wohl selbst schuld.

In der Ursberger Straße in Thannhausen hat es am Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen 18.35 Uhr ein 63-jähriger Radfahrer von der Mittelriedstraße kommend die Ursberger Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw, der auf der Ursberger Straße unterwegs war.

Der Radfahrer fuhr ohne anzuhalten in die Vorfahrtsstraße ein und wurde dort vom Pkw erfasst. Anschließend schleuderte der 63-Jährige über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und zu Boden.

Radfahrer war bei dem Unfall wohl alkoholisiert

Der Radfahrer trug schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Da der Radfahrer laut Polizei nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

