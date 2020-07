vor 33 Min.

Unfall: Rollerfahrer bringt Radlerin zum Sturz und fährt davon

Weil sie einem Rollerfahrer ausweichen will, stürzt eine Radfahrerin in Münsterhausen. Der Rollerfahrer fährt davon. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Am Donnerstagmorgen war gegen 4.50 Uhr und 23-Jährige mit dem Fahrrad in Münsterhausen unterwegs. Sie fuhr den geteerten Radweg, Am Anger, in südlicher Richtung entlang. An der Kreuzung zum Oberen Riedweg bog ein weißer Roller in zu weitem Bogen in die Straße „Am Anger“ ab und kam dabei der 23-Jährigen entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Roller zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus und stürzte.

Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Statt nach ihr zu sehen, fuhr der Rollerfahrer weiter. Laut Polizei handelte es sich um eine schlanke Person, bekleidet mit blauen Jeans, dunkler Oberbekleidung und einem schwarzen Helm. Eventuell trug dieser weiße Schuhe. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Tel. 08282/905111, melden. (zg)

