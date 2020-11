16:19 Uhr

Unfall: Senior prallt mit Pkw in geparktes Auto

Im Aichener Ortsteil Obergessertshausen hat es mächtig gekracht. Was genau bei dem Verkehrsunfall passiert ist.

Blechschaden in Höhe von rund 12000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Obergessertshausen, einem Ortsteil von Aichen, entstanden. Wie die Polizei berichtet, war um 17 Uhr, ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr er ungebremst auf einen dort am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (adö)

