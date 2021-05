Unfall: Wohnmobil fährt gegen Zug in Haupeltshofen

Der Zugverkehr auf der Mittelschwabenbahn wurde zwischen Krumbach und Pfaffenhausen vorübergehend eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr zwischen den beiden Orten wurde eingerichtet.

Glück im Unglück hatte ein älteres Ehepaar, das in seinem Wohnmobil am Sonntagnachmittag am unbeschrankten Bahnübergang in Haupeltshofen, einem Ortsteil von Aletshausen, den herannahenden Zug übersehen hat. Bei der Kollision gegen 14 Uhr mit dem in Richtung Mindelheim fahrenden Triebwagen der Mittelschwabenbahn wurde nur die Front des Verursacherfahrzeugs beschädigt. Der Fahrgastraum, in dem die beiden Insassen saßen, blieb weitgehend erhalten, sodass dies äußerlich unverletzt blieben. Im Zug saßen drei Fahrgäste, die mit dem Taxi weiterbefördert wurden. Der Zugführer gab an, mit etwa 30 Stundenkilometern gefahren zu sein Hupsignale abgegeben zu haben. Vor Ort war die Feuerwehr Haupeltshofen und der Rettungsdienst. Das ortsfremde Ehepaar erlitt einen Schock. Der Bahnverkehr wurde zur Unfallaufnahme eingestellt. Die Züge aus Richtung Günzburg verkehren bis Krumbach und endeten dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Mindelheim verkehren bis Pfaffenhausen und endeten vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Krumbach und Pfaffenhausen eingerichtet. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.