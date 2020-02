vor 47 Min.

Unfall an der Hagenrieder Kreuzung

Zu zwei schadensträchtigen Verkehrsunfällen wurde die Polizei am Freitag gerufen. Einmal krachte es in Wattenweiler und einmal an der Hagenrieder Kreuzung zwischen Thannhausen und Neuburg.

Nachdem eine junge Frau die Vorfahrt missachtet hatte, krachte es heftig. Auch in Wattenweiler geb es erheblichen Blechschaden.

Von Annegret Döring

Rund 29000 Euro Blechschaden und zwei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Unfalls an der sogenannten Hagenrieder Kreuzung am Freitagmittag. Nach dem Bericht der Polizei war gegen 12.25 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin von Oberrohr kommend auf der Kreisstraße GZ 25 unterwegs. An der Hagenrieder Kreuzung wollte sie in die Staatsstraße 2023 in Richtung des Neuburger Ortsteils Edelstetten abbiegen. Dabei übersah sie allerdings ein auf der Staatsstraße 2023 in Richtung Thannhausen fahrendes Fahrzeug, das Vorfahrt hatte und von einer 37-jährigen Frau gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall in Kurve

Einen Unfall gebaut hat am Freitag eine betrunkene Autofahrerin in Wattenweiler. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 51-Jährige gegen 14.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Dorfstraße in Wattenweiler. In einer Kurve kam sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Pkw. Ein weiterer hinter diesem Wagen fahrender Pkw-Lenker versuchte laut Polizei noch durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, es kam jedoch noch zum leichten Frontalzusammenstoß. Beim Unfall entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11 000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizisten bei der Unfallverursacherin eine Alkoholfahne. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über dem Grenzwert von 1,1 Promille, so die Polizei in ihrem Bericht. Aus diesem Grund wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Da die Autofahrerin auch Jägerin ist, wurden zur Gefahrenabwehr außerdem ihre Jagdwaffen von der Polizei sichergestellt.

