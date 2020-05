13:11 Uhr

Unfall beim Abladen eines Autotransporters

Rückwärts fuhr ein Auto vom Lastwagen in einen unten stehenden Pkw in Krumbach in der Hans-Lingl-Straße.

In Krumbach ereignete sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr ein Verkehrsunfall: Ein 69-Jähriger stand mit seinem Autotransporter in der Hans-Lingl-Straße in Fahrtrichtung Westen auf Höhe des dortigen Waschparks und wollte Autos abladen. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Wagen vom Waschpark in die Hans-Lingl-Straße und blieb links neben dem Transporter stehen, um die Straße besser einsehen zu können. Plötzlich bemerkte der 22-Jährige, dass von rechts ein Auto vom Transporter abgeladen wird und rückwärts auf ihn zukam. Er konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, deshalb kam es zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeiinspektion Krumbach rund 3500 Euro. (zg)

