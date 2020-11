vor 48 Min.

Unfall in Krumbach: Auto stößt mit Motorrad zusammen

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag in Krumbach von einem Auto angefahren worden.

Eine 28-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Krumbach einen Motorradfahrer angefahren. Sie hatte dem Mann laut Polizei die Vorfahrt genommen.

An der Einmündung Burgauer Straße/Hans-Lingl-Straße in Krumbach sind am späten Mittwochnachmittag ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Laut Polizei war eine 28-Jährige mit dem Auto auf der Burgauer Straße stadtauswärts unterwegs. Ein 50-jähriger Mann kam ihr auf seinem Motorrad entgegen. Obwohl der Mann Vorfahrt hatte, bog die Frau nach links in die Hans-Lingl-Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer wurde dabei über die Motorhaube des Pkw geschleudert. Er wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Krumbach sperrte die Unfallstelle weiträumig ab. Die Straßenmeisterei Krumbach musste hinzugezogen werden, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 2500 Euro. (zg)

