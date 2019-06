vor 32 Min.

Unfall in Krumbach: eine Verletzte, 15.000 Euro Schaden

In der Krumbacher Bahnhofstraße ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall. Mithilfe eines Hebelwerkzeugs öffneten Mitglieder der Feuerwehr die Motorhaube eines Wagens, um aus Sicherheitsgründen die Batterie abzuklemmen.

In der Bahnhofstraße in Krumbach ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt, der Schaden liegt bei 15.000 Euro.

Von Christian Gall

Am Dienstagabend ereignete sich in der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall. Auf Höhe des Ärztehauses wollte eine 57-Jährige, die in nördliche Richtung fuhr, links auf den Parkplatz der Apotheke abbiegen. Ein entgegenkommender Autofahrer signalisierte ihr mit einem Winken, dass er ihr die Vorfahrt lässt - aufgrund des dichten Verkehrs hätte die Frau ansonsten wohl länger auf eine Lücke im Verkehr warten müssen.

Allerdings verstand die Frau laut Polizei die Geste des entgegenkommenden Autofahrers wohl so, dass sie problemlos abbiegen könnte. Allerdings war dies nicht der Fall - denn die Bahnhofstraße verläuft an dieser Stelle in südlicher Richtung zweispurig. Auf der zweiten Spur fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Auto und konnte den Zusammenstoß mit dem Wagen der abbiegenden 57-Jährigen nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 47-jährige Autofahrerin leicht verletzt, ab beiden Autos entstand Totalschaden. "Wir schätzen die Schadenssumme auf etwa 15.000 Euro", sagte der Sprecher der Polizeiinspektion Krumbach, Claus Schedel, an der Unfallstelle.

Unfall in Krumbacher Bahnhofstraße: Feuerwehr mit 15 Helfern im Einsatz

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Krumbacher Feuerwehr im Einsatz. Deren Kommandant, Mathias Vogel, koordinierte vor Ort den Einsatz: "Wir sind mit drei Fahrzeugen und 15 Helfern ausgerückt. Unsere Aufgabe besteht neben der Sicherung der Unfallstelle darin, die Fahrzeuge zu sichern und ausgelaufene Betriebsmittel zu binden."

Der Verkehr in der Bahnhofstraße war nach dem Unfall beeinträchtigt. In beiden Richtungen kam es zu Verzögerungen für Verkehrsteilnehmer.

