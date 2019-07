vor 4 Min.

Unfall in Krumbacher Bahnhofstraße: 3000 Euro Schaden

In Krumbach kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall.

Eine 47-Jährige wollte mir ihrem Auto in der Bahnhofstraße in Krumbach den Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie jedoch einen anderen Wagen.

3000 Euro Blechschaden sind entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Bahnhofstraße in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, war gegen 15 Uhr eine 47-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Apotheke wollte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie jedoch einen Pkw und fuhr gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Beim Zusammenstoß entstand dann ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (zg)

Themen Folgen