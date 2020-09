vor 19 Min.

Unfall in Langenhaslach: 16-Jähriger fährt mit Longboard in Auto

In Langenhaslach hat sich am Wochenende ein ungewöhnlicher Unfall ereignet.

Ein 16-Jähriger ist mit seinem Longboard in Langenhaslach ungebremst in einen Einmündungsbereich einer Straße gefahren - dann hat es gekracht.

Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Polizei aus dem Neuburger Ortsteil Langenhaslach. Demnach fuhr ein Jugendlicher mit seinem Skateboard in ein Auto. Der 16-Jährige war am Freitag gegen 13.10 Uhr mit seinem Longboard auf einem abschüssigen Fußweg in Langenhaslach unterwegs, der bei der Einmündung Edelstetter Straße/Hauptstraße an der Edelstetter Straße endet.

Polizei sagt, dem Jugendlichen könne kein Vorwurf gemacht werden

Dabei verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Sportgerät und fuhr ungebremst über den Einmündungsbereich. Anschließend stieß er auf der Hauptstraße mit einem dort fahrenden Auto zusammen.

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am unfallbeteiligten Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 1000 Euro. „Dem Pkw-Lenker kann hier kein Vorwurf gemacht werden“, heißt es ausdrücklich in der vorliegenden Pressemittelung seitens der Polizei. (adö)

