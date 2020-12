13:55 Uhr

Unfall in Muttershofen: Paketfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Im Ziemetshauser Ortsteil Muttershofen hat am Donnerstag ein Paketfahrer einen Autounfall verursacht. Er missachetete die Vorfahrt eines 68-Jährigen.

Von Annegret Döring

Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall in Muttershofen entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 13.30 Uhr ein 21-jähriger Paket-Fahrer von der untergeordneten Maierhof- in die Fuggerstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 68-jährigen Autofahrers, der den Zusammenprall trotz Vollbremsung nicht verhindern konnte.

Beim Unfall lösten die seitlichen Airbags aus, sodass der Fahrer mit leichten Verletzungen ins Klinikum Krumbach kam. Die Beifahrerin und der Paketfahrer blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. In einer ersten Meldung erhielt die Rettungsleitstelle die Mitteilung, dass eine Person eingeklemmt sei, sodass die Feuerwehren aus Muttershofen, Ziemets- und Thannhausen sowie zwei Rettungsdienstfahrzeuge alarmiert wurden. Eingeklemmt war aber niemand.

