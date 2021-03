vor 11 Min.

Unfall in Schreinerei in Hasberg: Arbeiter lebensbedrohlich verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich in einer Schreinerei in Hasberg ereignet. Ein Arbeiter wurde lebensbedrohlich verletzt.

Bei einem Unfall in einer Schreinerei hat sich am Donnerstagvormittag ein Mann lebensbedrohlich verletzt.

Es ist gegen 8.45 Uhr am Donnerstagvormittag, als die Feuerwehr Krumbach mit drei Einsatzfahrzeugen und zehn Mann Besatzung in Richtung Süden rast. Der Grund: In einer Schreinerei in Hasberg ist ein schwerer Unfall passiert.

Mann bei Unfall in Hasberg lebensbedrohlich verletzt

Nach Auskunft von Feuerwehr-Kommandant Mathias Vogel ist das Unglück beim Entladen eines Lastwagen passiert. Ein Mitarbeiter der Schreinerei wurde unter einer größeren Maschine eingeklemmt. Dabei habe er sich lebensbedrohlich verletzt.

Mitarbeiter der Schreinerei hatten die Maschine bereits mit einem Gabelstapler von dem Mann gehievt, als die Feuerwehr eintraf, berichtet Vogel unserer Redaktion. Die Einsatzkräfte unterstützten in der Folge den Rettungsdienst. Der Verunglückte wurde in ein Krankenhaus gebracht. (loto)

