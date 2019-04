13:58 Uhr

Unfall mit Elektroauto in Krumbach: über 30.000 Euro Schaden

In Krumbach ereignete sich an der Ecke Südstraße/Babenhauser Straße ein Unfall.

Ein Elektroauto ist in Krumbach an der Ecke Südstraße/Babenhauser Straße gegen eine Straßenlaterne an der Friedhofsmauer geprallt. Die Straße wurde gesperrt.

Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich in Krumbach an der Ecke Südstraße/Babenhauser Straße ein Verkehrsunfall. Die 59-jährige Fahrerin eines Elektroautos geriet alleinbeteiligt, laut Polizeiangaben wohl aus gesundheitlichen Gründen, auf die Gegenfahrbahn. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und rammte eine Straßenlaterne an der dortigen Friedhofsmauer. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, zur medizinischen Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Krumbach: Schaden liebt bei über 30.000 Euro

Die Straßen am Unfallort mussten laut Polizei kurzzeitig gesperrt werden, inzwischen ist die Unfallstelle geräumt, die Straßen sind wieder freigegeben. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, der Sachschaden am Auto wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (cgal)

